“Il nuovo ministro dell’Interno venga a vedere com’è realmente il sistema qui”. Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in un’intervista in diretta a “Mattino Cinque”, commenta la situazione dei migranti in arrivo sulle coste italiane.



È un appello a Luciana Lamorgese quello che giunge nelle ore del voto di fiducia in Parlamento alla nuova maggioranza. Ma è anche il momento in cui ci sono due navi, la Ocean Viking e la Alan Kurdi, in cerca di un porto sicuro. “Precisiamo che tecnicamente il porto non è mai stato chiuso", spiega il sindaco di Lampedusa. "Molte volte - conclude Martello - ci concentriamo sulle Ong, ma non vediamo il vero fenomeno: quante barche arrivano qui e perché le chiamiamo imbarcazioni fantasma”.