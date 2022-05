Migranti, il governo orientato allo stop delle navi quarantena

Stop alle navi quarantena per ospitare a bordo i migranti prima del loro sbarco.

Il governo sarebbe orientato a chiudere l'iter, inaugurato in era Covid, che prevede il soggiorno dei profughi su una delle due imbarcazioni di "isolamento" prima di poter raggiungere la terraferma. Le due navi così utilizzate, entrambe in Sicilia, sono la Azzurra e l'Aurelia. Una volta concluso il periodo di quarantena per le persone ora a bordo, il loro servizio avrà quindi termine e le misure sanitarie per i migranti saranno svolte nei porti di arrivo.