Migranti, la Sea Watch 3 è davanti al porto di Lampedusa" | Salvini: "Io non do nessuna autorizzazione"

"Stiamo assistendo a un dibattito surreale e indegno per un Paese civile. Si gioca sulla pelle di questi naufraghi, di uomini e donne in mare: ci sono alcuni parlamentari che invitano addirittura ad affondare la nave. In questo contesto Salvini ostenta come un trofeo i naufraghi dimenticando che la chiusura dei porti, da lui tanto millantata, in realtà non esiste: anche in questi giorni continuano a sbarcare migranti. Chiedo un incontro urgente sul tema dell'immigrazione". Lo scrive il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.