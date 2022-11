Migranti, nave ong Humanity 1: ok all'ingresso in acque italiane

La nave Humanity 1 con migranti a bordo "non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo".

Lo ha fatto sapere la ong Sos Humanity, precisando di non aver ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. "Siamo infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania".