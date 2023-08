Migranti, 1.885 nell'hotspot di Lampedusa: in 24 ore altri 318 arrivi

Ci sono 1.885 migranti, tra cui 198 minori non accompagnati, nell'hotspot di Lampedusa, da dove la polizia sta per dare il via al trasferimento di altre 150 persone sul traghetto di linea Cossyra, che giovedì all'alba arriverà al porto Empedocle.

Con questi ultimi saranno complessivamente 736 i nordafricani spostati in giornata, su disposizione della prefettura di Agrigento. Intanto, nel centro di contrada Imbriacola sono stati portati anche gli ultimi 41 migranti arrivati su un barchino soccorso dalla Capitaneria. Dalla mezzanotte sull'isola sono approdate altre 318 persone.