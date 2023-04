Migranti, guardia costiera: "Nessun ordine può impedirci il soccorso"

Sul tema migranti, il comandante generale della guardia costiera, l'ammiraglio Nicola Carlone, è intervenuto in audizione alla commissione Trasporti della Camera.

"Il soccorso svolto da un apparato dello Stato come il nostro è un'attività che richiede disciplina e organizzazione, non estemporaneità e improvvisazione. Per questo operiamo su una base giuridica certa e stabile", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "C'è la responsabilità penale diretta e personale dei nostri operatori. Non vi sono ordini o suggerimenti che possano farci derogare da questo modello".