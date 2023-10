Migranti, 20 giorni di fermo amministrativo per nave Open Arms

Nuovo blocco per la nave dell'Ong Open Arms, che ha attraccato con 176 migranti al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) nel pomeriggio di mercoledì.

Per l'imbarcazione è stata disposto un fermo amministrativo di 20 giorni (oltre a una multa di alcune migliaia di euro per l'Ong). Lo stesso provvedimento era stato adottato il 22 agosto per il mancato rispetto del decreto Piantedosi che vieta i salvataggi multipli in mare.