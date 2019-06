Migranti, dissequestrata la nave Sea Watch | L'ong: "Pronti a tornare in mare, basta diffamazioni di Salvini"

Il provvedimento, subito esecutivo, è stato notificato anche agli avvocati dell'unico indagato, il comandante della nave Arturo Centore, al quale si contesta il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



Legali Sea Watch: "Stop diffamazioni di Salvini" - "Speriamo che ciò valga ad interrompere una campagna diffamatoria nei confronti della ong Sea Watch di cui si è reso responsabile in più occasioni il ministro dell'Interno italiano". Lo affermano gli avvocati Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, difensori del comandante della nave, Arturo Centore, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Il dissequestro della Sea watch 3 da parte della Procura di Agrigento - sottolineano i due legali - conferma la correttezza dell'operazione di salvataggio operata dall'equipaggio della Ong. Il provvedimento arriva anche grazie alla piena collaborazione fornita da noi alla polizia giudiziaria e al fatto che le modalità doverose e necessitate del salvataggio dei naufraghi sono stato pienamente confermate dai documenti fotografici e fonografici, nonché dalle corrispondenti e-mail rinvenute a bordo. In tempi molto brevi - concludono- la nave potrà riprendere le operazioni di salvataggio".



Ong: "Pronti a tornare in mare, no a diffamazioni" - "E' stato notificato al comandante a bordo della Sea Watch 3 il dissequestro della nave. Da questo momento la nave è di nuovo libera e ci prepariamo per tornare il prima possibile in mare, dove nei giorni scorsi e in queste ore sono numerose le notizie delle persone in difficoltà, alcune delle quali hanno dovuto attendere ore prima di essere soccorse, mentre altre sono ancora in ostaggio in mezzo al mare senza l'indicazione di un porto sicuro". Sono le parole della portavoce della ong Sea Watch, Giorgia Linardi. "Le persone continuano a partire e ad essere in difficoltà in mare ed è nostro dovere e responsabilità essere lì. Ci auspichiamo di tornare in mare assieme alle altre navi delle ong e insieme agli assetti militari che prima di noi hanno soccorso centinaia di migliaia di vite umane - aggiunge la Linardi -. Speriamo che questo possa essere fatto ancora e non osteggiato dal Governo. Il Governo si deve astenere da diffamazioni senza alcuna base legale".