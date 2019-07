Migranti, Difesa: "Offerto supporto, ma no da Viminale"

"Da giorni abbiamo offerto supporto al Viminale e il Viminale lo ha respinto, in più di una occasione". Lo affermano fonti della Difesa con riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini che ha detto di aver chiesto, per il controllo dei confini via mare, l'intervento del ministro della Difesa e del ministero dell'Economia, che hanno la responsabilità della Marina e della Guardia di Finanza, senza ricevere risposta.