Migranti Diciotti si costituiscono parte civile, Salvini: medaglie

Quarantadue tra i migranti sbarcati dalla nave Diciotti sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo per "detenzione illegittima" a bordo dell'imbarcazione. Lo hanno dichiarato alcuni esponenti dell'associazione di volontariato Baobab Experience. Apprendendo la notizia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato: "Per me sono 42 medaglie. La pacchia è finita, prima gli italiani".