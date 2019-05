Migranti, Di Maio: "Salvini è nel pallone, ha finito gli argomenti"

"Sta emergendo una verità: ci avviamo a risolvere il problema migranti e la Lega va nel pallone, perché non ha più argomenti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che i leghisti "ormai sono un disco rotto, monotematici, parlano solo di migranti e quando non sanno che dire la sparano. Mi auguro che dopo il 26 maggio tornino normali". Il leader M5s non si spiega "l'ossessione sui ricollocamenti, ieri andavano bene, oggi no".