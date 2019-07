Migranti, confiscato il veliero Alex dell'Ong Mediterranea

"Siamo pronti a querelare Salvini", ha replicato a Radio Capital l'armatore di Mediterranea Alessandro Metz. "Salvini vive continuamente in campagna elettorale, ma io voglio un processo in cui si verifichi se sono uno scafista come mi ha appellato; se non lo sono, Salvini diventa un finanziatore involontario di Mediterranea perché dovrà darci dei soldi e faremo nuove operazioni", ha aggiunto. "Vorrei che non scappasse anche da questo processo e venisse in un luogo dove si può determinare fino in fondo se quello che dice è vero. Il nostro primo obiettivo e' tornare in mare", ha concluso.



Intanto sono 3079 i migranti sbarcati sulle cose italiane dall'inizio dell'anno, quasi l'82% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, quando ad arrivare furono in 16.935. Il calo rispetto al 2017 è ancora più significativo: - 96,39%, quando i migranti furono 85.207. E' quanto emerge dai dati aggiornati del Viminale, pubblicati sul sito.