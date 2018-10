Migranti Claviere, Viminale: posto fisso polizia a presidio confine

Un posto di polizia fisso al confine con la Francia: è una delle soluzioni emerse nell'incontro tra gli esperti del Viminale dopo la missione tecnica a Claviere. L'idea è di chiedere a Parigi maggiori controlli e una identificazione certa degli immigrati che i francesi vorrebbero respingere. No a procedure sbrigative, nessuna tolleranza per "abbandoni" e sconfinamenti, massima attenzione per la tutela dei minori.