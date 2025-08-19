Migranti, morta bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa

Le condizioni della bambina erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 a Palermo e ricoverata in rianimazione. Questa mattina è stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale. I familiari non hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. La mamma è assistita dall'associazione Medici senza frontiere con una psicologa e la mediatrice culturale e dalla responsabile dell'associazione Casa di Lucia.