Migranti, si capovolge barcone a sud est di Lampedusa: un morto e diversi dispersi

Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese, a circa 50miglia sud est di Lampedusa. Dalla notte sono in corso le ricerche e le operazioni di soccorso dei dispersi, coordinate dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. Le operazioni sono scattate dopo che l'aereo Manta "10-03" della Guardia Costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio.