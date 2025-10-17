Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In salvo 11 persone

Migranti, si capovolge barcone a sud est di Lampedusa: un morto e diversi dispersi

17 Ott 2025 - 19:03
© ansa

© ansa

Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese, a circa 50miglia sud est di Lampedusa. Dalla notte sono in corso le ricerche e le operazioni di soccorso dei dispersi, coordinate dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. Le operazioni sono scattate dopo che l'aereo Manta "10-03" della Guardia Costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio.

lampedusa
migranti