Migranti, un barchino si ribalta a Lampedusa: almeno venti morti

Recuperati dal mare i corpi delle vittime. Ci sarebbero tra i 70 e gli 80 superstiti
© Ansa
Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa e ci sono diverse vittime: finora sono stati recuperati dal mare venti cadaveri, mentre i superstiti sarebbero tra i 70 e gli 80. Molto complicate le operazioni di soccorso per mettere in salvo i sopravvissuti.
A bordo dell'imbarcazione naufragata ci sarebbero state 97 persone. Il barchino si è rovesciato, 14 miglia a sud ovest dall'isola di Lampedusa, dopo aver imbarcato per ore acqua.
Dall'inizio dell'anno fino al 9 agosto, almeno 370 persone sono morte e 300 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.063, di cui 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.
Commenti (0)