Migranti, autorizzato lo sbarco in Sardegna della Alan Kurdi

Il Viminale ha autorizzato la Alan Kurdi a sbarcare in Sardegna con i suoi 125 migranti a bordo. La decisione è stata presa dopo la richiesta della nave, che fa capo alla ong Sea Eye, di potersi avvicinare alle coste nella rada di Arbatax in seguito al peggioramento delle condizioni meteo. Subito scattata la procedura europea di ricollocamento: l'80% dei profughi sarà trasferito in altri Paesi europei, assicura il ministero dell'Interno.