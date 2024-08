Migranti, assegnato il porto di Ravenna alla nave di Emergency

La nave di Emergency, con 169 migranti a bordo, è stata assegnata a Ravenna dal Maritime rescue coordination centre italiano, che ha giudicato quello dell'Adriatico come porto sicuro per lo sbarco della Life Support. L'imbarcazione sta quindi facendo rotta verso la città dell'Emilia Romagna, dove l'arrivo è previsto per il 31 agosto, alle 10 del mattino. Attiva nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022, la nave di Emergency sta compiendo la sua 24esima missione di ricerca e soccorso. Fino ad oggi ha salvato in tutto 2.221 persone.