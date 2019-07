Migranti, armatore nave Mediterranea: "Pronti a querelare Salvini"

"Siamo pronti a querelare Matteo Salvini". Lo ha annunciato l'armatore della nave dell'Ong di Mediterranea Alessandro Metz. "Lui vive continuamente in campagna elettorale, ma io voglio un processo in cui si verifichi se sono uno scafista come mi ha appellato. Se non lo sono, Salvini diventa un finanziatore involontario di Mediterranea perché dovrà darci dei soldi e faremo nuove operazioni", ha detto.