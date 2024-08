Migranti, affonda imbarcazione: due morti e un disperso nel Siracusano

Due migranti sono morti dopo essere stati soccorsi dalla guardia costiera di Siracusa intervenuta in aiuto di un'imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi a 17 miglia dalla costa. Nell'operazione sono state impegnate una motovedetta classe 300 e un aereo "Manta". Durante il salvataggio alcune persone sono finite in acqua. In 34 sono stati recuperati, fatti salire a bordo della motovedetta e trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all'arrivo in banchina, mentre una seconda dopo essere giunta in ospedale. Si cerca un disperso.