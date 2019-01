Migranti, a 14 anni muore nel Mediterraneo con la pagella cucita addosso: la storia che commuove il web

Dopo Aylan, il bimbo siriano arrivato cadavere sulle coste turche, un altro piccolo migrante (stavolta del Mali) riesce a commuovere l'Europa sfruttando, suo malgrado, la risonanza offerta dai social network. Non ha un nome ma di lui si conosce l'età - 14 anni - e il fatto che volesse fare bella figura nel paese che sperava lo accogliesse: prima di salire sul barcone che è naufragato nel Mediterraneo il 18 aprile del 2015, si era fatto cucire nella tasca una pagella scolastica, il bagaglio per lui più importante di qualsiasi altra cosa, il passaporto con il quale voleva mostrare di essere bravo e di avere le carte in regola per la nuova vita che sognava di iniziare.