Migrante suicida nel Cpr di Torino, la Procura chiede processo per tre

La Procura di Torino ha chiesto tre rinvii a giudizio per la morte di Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea che si è tolto la vita nel maggio 2021 nel Cpr del capoluogo piemontese.

Le accuse rivolte alla direttrice e al medico della struttura sono di omicidio colposo, per un ispettore di falso ideologico e favoreggiamento. Chiesta l'archiviazione per il dirigente dell'ufficio immigrazione e altri due agenti. Sotto inchiesta era finita la gestione impropria del Centro di permanenza e rimpatrio per i migranti, in particolare dell'ospedaletto, destinato a malati, ma che sarebbe stato utilizzato per isolare chi protestava.