Emergenza microplastiche, ecco come stanno entrando nel nostro cibo e nel nostro corpo

"Noi siamo gli spazzini del mare perché siamo gli unici che riescono ad arrivare nei fondali e a tirar su tutta questa plastica. È davvero tanta" prosegue il pescatore. "Alcuni pesci ingeriscono microplastiche più di altri. Ad esempio la triglia è un pesce che vive nei fondali e ingerisce circa il 72% di micro e nanoplastiche. I pesci che ingeriscono molta plastica si sentono subito sazi e quindi mangiano meno. Ovviamente se noi mangiamo questi pesci entrano nel nostro corpo insieme alle microplastiche" ha spiegato una biologa dell'ISPRA, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.