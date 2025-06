Metropolitana Milano, scatta il piano estivo: stop sulla M2 per lavori

Un ulteriore intervento è previsto nella stazione di Cimiano, dove è in corso l’installazione di un nuovo ascensore per garantire maggiore accessibilità. In questo caso, la fermata resterà chiusa dal 7 giugno al 13 settembre 2025. I treni in transito non effettueranno sosta a Cimiano per tutta la durata del cantiere. Infine, già da aprile, tra Caiazzo e Lambrate è attiva una circolazione su binario unico in fascia serale, con possibili rallentamenti e variazioni di frequenza.