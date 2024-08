Meteo, il caldo dà tregua: scendono le città in bollino rosso

Ci sono poi città come Roma in cui resta l'allerta massima per le ondate di calore con bollino rosso. Si prevedono anche venerdì alte temperature mentre da domenica, con l'arrivo della pioggia, la situazione dovrebbe migliorare. Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.