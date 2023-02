Meta, la Procura di Milano indaga su presunta evasione per 870 milioni

Meta è finita nel mirino della Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva per 870 milioni di euro da parte del colosso che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp.

La cifra è emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, in base alla mancata presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni che vanno dal 2015 al 2021. L'indagine è stata avviata dalla Procura europea per poi passare, per competenza, ai pm milanesi.