Meta, presunta evasione fiscale per oltre 887 milioni di euro: "Indagati i legali rappresentanti"

E' stato accertato, si legge nella nota della Procura, come "il Gruppo Meta, per consentire agli utenti l'utilizzo del proprio software e dei correlati servizi digitali, acquisisca e gestisca, per scopi commerciali, dati, informazioni personali e interazioni sulle piattaforme di ciascun iscritto, così da instaurare con i fruitori del servizio, in virtù della connessione diretta in termini di proporzionalità quantitativa e qualitativa tra le contrapposte prestazioni, un rapporto di natura sinallagmaica". Rapporto che viene "ricondotto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul Valore aggiunto, all'interno della cornice normativa di cui all'articolo 11 del DPR numero 633/72, quale operazione permutativa".