Venezia, da disoccupato a star dei social: Ken Lee, "l'uomo più veloce del mondo"
Stefano Nobile, 48 anni da Mestre, spopola sul web: i suoi video, mix di rapidità di movimenti e arti marziali, collezionano milioni di visualizzazioni
Stefano Nobile © Instagram
Se durante il lockdown del 2020 vi siete limitati a sfornare pane fatto in casa e a guardare serie tv, sappiate che c'è chi ha usato quel tempo per violare le leggi della fisica. E per riscrivere la propria storia. È il caso di Stefano Nobile, 48enne di Mestre (Venezia), che fino a qualche anno fa passava le sue giornate a spiegare tariffe telefoniche ai clienti e che oggi, con lo pseudonimo di Ken Lee, è diventato non solo l'incubo di chiunque osi sfidarlo a un duello di riflessi, ma anche un vero e proprio idolo del web. La sua peculiarità? La rapidità di movimenti. Così folle da esser(si) ribattezzato "l'uomo più veloce del mondo".
Una storia di riscatto
La parabola di Stefano comincia nel modo più drammatico e comune possibile durante l'epoca Covid. La pandemia si porta via il suo lavoro da commesso, ma mentre il resto del mondo sonnecchiava sul divano, Stefano si è guardato allo specchio e ha avuto un'illuminazione. Unendo anni di pratica giovanile di karate e kung fu a una quantità di tempo libero decisamente insolita, ha iniziato ad allenare le mani con un solo obiettivo: massimizzare la velocità dei movimenti.
Ken Lee, tra fumetti e realtà
Nasce così Ken Lee, un doppio tributo a Ken Shiro (l'eroe dei fumetti) e Bruce Lee, l'uomo che ha fatto delle arti marziali un vero culto. Il debutto sui social parte piano, ma neanche troppo. Complice la pandemia, infatti, non è solo Stefano a passare tanto tempo davanti allo schermo del telefono. E infatti il suo primo video, caricato quasi per gioco, riceve 20 milioni di visualizzazioni in pochi minuti: "Giusto il tempo di pubblicarlo, andare in bagno e tornare", racconta lui sulle pagine del Gazzettino ripercorrendo la propria storia.
I dubbi e le risposte
È l'inizio di tutto. Stefano pubblica video su video in cui muove le braccia a una velocità tale che l'occhio umano percepisce solo una scia confusa, simile a quella di un cartone animato giapponese. Ovviamente però, il web è un posto diffidente per natura, e i primi dubbi arrivano immediatamente. La prima reazione della comunità è unanime e pensa a qualche trucchetto. Ma Ken Lee, senza scomporsi troppo, inizia a sfornare prove scientifiche inconfutabili. E per dimostrare l'autenticità dei propri riflessi, riprende a registrare le sue performance in contesti quotidiani e incontestabili, con tanto di cronometro appoggiato sul tavolo a dimostrazione della propria buona fede.
Monete e... mollette
Comincia così ad afferrare monete al volo, a colpire oggetti a un millimetro dai volti di amici terrorizzati (ma consenzienti) e, soprattutto, introduce il suo personalissimo marchio di fabbrica: il gioco delle mollette. Il regolamento è semplice. C'è un tavolo, ci sono delle mollette e c'è la mano di Ken Lee che si abbatte su di esse come un fulmine. Apoteosi. Il web apprezza non solo il format, semplice ma efficace, ma soprattutto il personaggio. Che è tutto fuorché il classico supereroe. Ma anzi, rinunciando a fattori estetici e fisici d'eccezione, Stefano incarna esattamente i canoni dell'uomo medio in cui ognuno di noi può rivedersi. E la formula è vincente.
Numeri da capogiro
A dirlo sono i numeri anni. In pochi anni di attività Stefano/Ken, diventato nel frattempo "l'uomo più veloce del mondo", conta oggi oltre 3 milioni di follower su TikTok, cui si sommano tutti gli altri fan su Instagram, Facebook e Youtube. E se pensate che la sua fama sia rimasta confinata entro i confini nazionali vi sbagliate di grosso. Perché Ken Lee è una star internazionale, seguita sui social anche da personaggi dello sport e dello spettacolo di tutto il mondo. Una visibilità che gli è valsa anche la ribalta sul piccolo schermo, con ospitate in svariati programmi tv e grandi marchi che bussano alla sua porta.
Sogni nel cassetto
Nonostante i riflettori accesi all'improvviso, Stefano resta umile, come il più classico dei commessi di provincia, anche se nel suo personalissimo cassetto ci sono due sogni: "Vorrei che Ken Lee diventasse un brand di abbigliamento. E poi mi piacerebbe fare un film". Mica poco per chi, pochi anni fa, si era ritrovato a ripartire da zero. E che, proprio con quelle mani rimaste vuote da un giorno all'altro, ha saputo riscrivere il proprio futuro.