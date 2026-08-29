Venezia, da disoccupato a star dei social: Ken Lee, "l'uomo più veloce del mondo"

A dirlo sono i numeri anni. In pochi anni di attività Stefano/Ken, diventato nel frattempo "l'uomo più veloce del mondo", conta oggi oltre 3 milioni di follower su TikTok, cui si sommano tutti gli altri fan su Instagram, Facebook e Youtube. E se pensate che la sua fama sia rimasta confinata entro i confini nazionali vi sbagliate di grosso. Perché Ken Lee è una star internazionale, seguita sui social anche da personaggi dello sport e dello spettacolo di tutto il mondo. Una visibilità che gli è valsa anche la ribalta sul piccolo schermo, con ospitate in svariati programmi tv e grandi marchi che bussano alla sua porta.