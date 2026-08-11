È morta Jackie, l'aquila divenuta una star del web negli Usa

La vita di Jackie nel nido, situato sulle montagne di San Bernardino in California, era stata una sorta di soap opera seguita in tutto il mondo. Prima la storia con il suo compagno, Mr. B, con il quale ha cresciuto Bbb (Big Bear Baby) e Stormy; poi l'arrivo di Shadow, con il quale è diventata un fenomeno virale sul web. La coppia ha cresciuto numerosi piccoli, tra cui Sunny e Gizmo, anch'essi divenuti star dei social.