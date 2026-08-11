È morta Jackie, l'aquila divenuta una star del web negli Usa

Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Usa grazie a una diretta streaming, è morta. Lo riporta il Washington Post. Quattro anni fa gli americani, e non solo, si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear, nello stato della California.
L'annuncio della morte
"Sappiamo che questa notizia colpirà profondamente le migliaia di persone in tutto il mondo che hanno seguito il suo percorso", si legge in un post su Facebook dell'Ojai Raptor Center che annuncia la scomparsa del volatile, prossimo a compire 14 anni. Jackie era da tempo sottoposta a cure intensive per una malattia misteriosa che le aveva causato una grave anemia. Le sue condizioni erano peggiorate ulteriormente negli ultimi giorni, fino all'inevitabile decesso.
Una vita da star
La vita di Jackie nel nido, situato sulle montagne di San Bernardino in California, era stata una sorta di soap opera seguita in tutto il mondo. Prima la storia con il suo compagno, Mr. B, con il quale ha cresciuto Bbb (Big Bear Baby) e Stormy; poi l'arrivo di Shadow, con il quale è diventata un fenomeno virale sul web. La coppia ha cresciuto numerosi piccoli, tra cui Sunny e Gizmo, anch'essi divenuti star dei social.