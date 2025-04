Mestre, segregata e violentata per cinque giorni in un palazzo abbandonato

Una donna di 32 anni è stata segregata e violentata per cinque giorni in un vecchio palazzo abbandonato nel centro di Mestre. La 32enne è poi riuscita a liberarsi e a farsi soccorrere. I carabinieri hanno fermato un uomo di 32 anni come presunto autore delle violenze avvenute in un edificio inutilizzato da oltre 10 anni e diventato rifugio per tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora. Le forze dell'ordine, grazie alle telecamere della zona, hanno ricostruito le identità di quanti, in questi giorni, sono entrati abusivamente nella struttura per valutare se vi siano responsabilità da parte di altri.