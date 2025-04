Mestre, lo stupratore seriale "non era considerato pericoloso"

"No, il mio cliente non è mai stato dichiarato socialmente pericoloso. Ha finito di scontare nel 2021 l’ultima condanna nel carcere di Lanusei, Nuoro, e ne è uscito pienamente libero". Così l’avvocato difensore di fiducia di Massimiliano Mulas, l’uomo di 45 in arresto a Venezia con l’accusa di aver stuprato, nell’androne di un condominio, una ragazzina undicenne.