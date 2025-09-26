Mestre, in una scuola elementare solo dieci italiani su 61 allievi: è polemica

E' polemica in una scuola primaria di Mestre per l'alto numero di stranieri presenti. Su 61 iscritti solo un quinto ha la cittadinanza, circa una decina, e di questi solo uno ha i genitori italiani da più generazioni. Accade alla scuola primaria “Cesare Battisti”, uno dei cinque plessi del comprensivo “Caio Giulio Cesare”, noto da sempre in città per l’altissima concentrazione di studenti con background migratorio. Ma questa volta i numeri sono aumentati ancora, scatenando divisioni e polemiche. Alcuni genitori hanno deciso di portare i loro figli in un altro istituto, ma anche all'interno del consglio la discussione è accesa.