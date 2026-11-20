A pesare sulla condanna era stata una traccia di Dna della vittima, trovata su una collanina nell'appartamento di Busetto. Secondo l'accusa, il gioiello era stato sottratto a Pamio. Busetto ha sempre sostenuto che fosse suo. Nel corso delle indagini un'altra donna, Susanna Lazzarini, aveva confessato di aver ucciso l'anziana, salvo poi accusare la stessa Busetto. Già al processo di primo grado la difesa aveva contestato sia la provenienza del gioiello sia la traccia di Dna. A distanza di anni, spiega in studio uno dei legali, la seconda istanza di revisione si è fondata su nuove prove. La collanina trovata in casa di Busetto aveva una lunghezza diversa da quella indossata dalla vittima. Quanto al Dna, secondo la difesa il gioiello sarebbe entrato in contatto con altri reperti insanguinati nel laboratorio della polizia scientifica. "La catena di custodia non era stata rispettata", conclude il legale.