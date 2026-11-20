"Se porto rancore mi faccio male io e basta. Ormai ho avuto giustizia". A una settimana dal ritorno a casa, Monica Busetto racconta a "Diario del giorno" come sono stati i primi giorni in libertà dopo quasi 13 anni di carcere. Condannata in via definitiva a 25 anni per l'omicidio della vicina di casa Lidia Pamio, uccisa a Mestre nel dicembre 2012, Busetto ha lasciato il carcere dopo che la Corte d’Appello di Trento ha accolto la richiesta di revisione del processo e ne ha disposto l’immediata scarcerazione.
Il ritorno a casa
La prima domanda di Sabrina Scampini riguarda il sonno, se in questi giorni riesca a dormire. "Sì, dai, abbastanza", risponde Busetto. Ora, spiega, pensa a come riprendere la vita di prima. Negli anni della detenzione ha potuto contare sulla famiglia e sugli amici che hanno continuato a credere in lei. "Avevo sempre la speranza, non mi è mai mancata la speranza", racconta la donna al programma di Rete 4.
La collanina al centro del processo
A pesare sulla condanna era stata una traccia di Dna della vittima, trovata su una collanina nell'appartamento di Busetto. Secondo l'accusa, il gioiello era stato sottratto a Pamio. Busetto ha sempre sostenuto che fosse suo. Nel corso delle indagini un'altra donna, Susanna Lazzarini, aveva confessato di aver ucciso l'anziana, salvo poi accusare la stessa Busetto. Già al processo di primo grado la difesa aveva contestato sia la provenienza del gioiello sia la traccia di Dna. A distanza di anni, spiega in studio uno dei legali, la seconda istanza di revisione si è fondata su nuove prove. La collanina trovata in casa di Busetto aveva una lunghezza diversa da quella indossata dalla vittima. Quanto al Dna, secondo la difesa il gioiello sarebbe entrato in contatto con altri reperti insanguinati nel laboratorio della polizia scientifica. "La catena di custodia non era stata rispettata", conclude il legale.