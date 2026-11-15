Assolta dopo 13 anni, Monica Busetto torna in libertà: "Non mi è rimasto più niente"

Monica Busetto, tredici anni in carcere per un omicidio che non ha commesso, riassapora la libertà. La sentenza che l'aveva condannata definitivamente a 25 anni di reclusione per il delitto di Linda Taffi Pamio, uccisa a Mestre nel 2012, è stata revocata dalla Corte d'Appello di Trento, che l'ha assolta. Adesso ripartire è difficile: "Non ho più lavoro, non ho più casa, non ho più niente". Non c'è nemmeno una somma massima né una cifra prestabilita per il risarcimento dell'errore giudiziario. Potrebbe aggirarsi attorno al milione e duecentomila euro, se si ipotizzasse un indennizzo di 235 euro per ogni giorno passato in cella, ossia la somma riconosciuta a chi finisce ingiustamente in carcere prima di un processo. Ma ci vorrà molto tempo.