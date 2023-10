Mestre, ancora un incidente: bus di linea contro un pilastro, 15 feriti

Il bus è dunque de "La Linea", la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata la scorsa settimana che è costata la vita a 21 persone. L'autobus copriva a Mestre, per conto del Comune di Venezia, la tratta servita in passato dall'autobus numero 13.

I feriti

Le autoambulanze hanno trasportato i feriti, nessuno grave, negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo. Gli stessi in cui erano stati ricoverati, in parte ancora si trovano, i feriti dello schianto del cavalcavia. La maggior parte dei passeggeri ha riportato piccole contusioni, oltre a uno stato di shock. Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano, ha annunciato che da lunedì sospenderà in via cautelativa il servizio di tutti i bus de "La Linea", sostituendoli con propri mezzi.