Messina, verranno abbattute le baracche costruite dopo il terremoto del 1908

Centoundici anni. Ci è voluto più di un secolo per consegnare le case ai terremotati di Messina. Sì perché nella città siciliana sono tantissime le famiglie che stanno ancora vivendo nelle abitazioni provvisorie costruite dopo il terremoto del 1908, uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo. Ora qualcosa finalmente si è mosso.



Come racconta Stefania Petyx di “Striscia la Notizia”, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha finalmente consegnato i primi appartamenti. Abitazioni che i cittadini aspettavano da oltre mezzo secolo. Un’emozione fortissima, ma il lavoro non può dirsi concluso perché a Messina sono ancora tantissimi i quartieri di baracche. De Luca però assicura: “Proveremo nuovamente ad attingere a vecchi fondi per risolvere la situazione”.