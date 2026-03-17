Messina, maxi tamponamento in galleria verso Palermo: coinvolti 80 mezzi

Ha coinvolto circa 80 mezzi un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto autovetture, furgoni e mezzi pesanti che si è verificato nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese. Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria. Il personale dei vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. Sul posto è impegnata anche la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi personale del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte.