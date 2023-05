Matteo Messina Denaro alle sorelle: "Non mi pento"

Il colloquio con le sorelle

A far visita a Matteo Messina Denaro nel carcere a L'Aquila c'erano le tre sorelle, Rosalia, Bice e Giovanna. Il boss ha parlato sottovoce ma aiutandosi con il labiale ha detto "non mi pento". L'ex primula rossa di Cosa Nostra non parlerà con i pm, quindi. Negli incontri con loro si è limitato finora a negare le sue colpe per qualsiasi delitto o strage di cui è accusato. "Questo modo di fare rientra nel personaggio mafioso che racconta bugie e non vuole “sporcare” il blasone dei Messina Denaro, tradendo Cosa nostra" si legge sul quotidiano. D'altronde, il boss è gravemente malato, e prima di andarsene non ha intenzione di tradire chi lo ha favorito.



Nonostante il suo silenzio però, gli inquirenti sarebbero già sulle tracce delle persone che lo hanno aiutato ad arricchirsi e a nascondere il suo vasto bottino. Poche settimane dopo quel colloquio, anche la sorella Rosalia è finita dietro le sbarre. "Preziosa e fedele esecutrice delle direttive del capomafia latitante", così il tribunale del Riesame ha definito la sorella maggiore del boss arrestato lo scorso 16 gennaio proprio per una sua imprudenza.