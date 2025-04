A Messina concorso per ricercatore "solo per uomini": scoppia la polemica, l'Ateneo rettifica

Sul caso è intervenuta anche Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia. "Bene che il Policlinico universitario di Messina abbia rettificato il bando per un posto da ricercatore che inizialmente prevedeva fra i requisiti di accesso l'appartenenza al genere maschile: sarebbe paradossale - ha osservato - che mentre si fa di tutto per promuovere le pari opportunità, il lavoro femminile, la rimozione del gender gap nella scienza, proprio in ambito scientifico e universitario, per giunta con fondi dello stesso Pnrr che promuove la parità di genere come obiettivo, e su un tema sensibile come quello del cancro al seno, si prevedessero incarichi di studio e ricerca per soli uomini. Tutto è bene quel che finisce bene, sperando - ha concluso Roccella - che la prossima volta oltre a finire bene si cominci meglio…".