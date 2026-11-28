Segreto, arrivato in auto alla radura insieme all'amico, si trovava qualche metro indietro. Per gli inquirenti, in pochi istanti, si sarebbe avvicinato e avrebbe reagito facendo fuoco a sua volta contro Devis, già ferito. Poi sarebbe scappato. Le analisi hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo della più giovane delle vittime e quelli prodotti dallo sparo dell'arma di Segreto. Dagli accertamenti balistici è emerso, inoltre, che la borra, il contenitore dei pallettoni all'interno della cartuccia da caccia, non si sarebbe aperta e che i pallettoni avrebbero raggiunto il corpo della vittima senza disperdersi nella caratteristica rosa. Una circostanza dalla quale gli investigatori hanno dedotto la ravvicinata distanza di sparo. Questo, insieme al fatto che la vittima era già stata ferita, quindi era inoffensiva, esclude che Segreto abbia agito per legittima difesa. L'arrestato, infine, dopo aver sparato avrebbe anche raccolto i bossoli, ripulendo la scena dalle tracce.