Messico, 38enne italiano cade dalle scale dell'albergo e muore

La mamma del 38enne in queste ore ha scritto un breve messaggio su Facebook annunciando la scomparsa del figlio. "A voi che siete sempre stati prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell'albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo" ha scritto la mamma. "Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il Grande Amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho".