Dal Lago di Garda spunta un messaggio in bottiglia scritto undici anni fa

Il messaggio in bottiglia è stato ritrovato a Malcesine, una località della sponda veronese del lago di Garda. "Due persone", fanno sapere dall'ufficio Turismo del Comune, "hanno preso il recipiente e lo hanno portato con sé in una pizzeria del paese, dove avevano prenotato il pranzo. Qui lo hanno consegnato al titolare del locale, chiedendo che venisse consegnato all'amministrazione comunale".

Si cercano gli autori

Il messaggio è scritto a mano e firmato da Sabrina e Dennis, presumibilmente una coppia di Amburgo che era stata in vacanza sul Lago di Garda e si era trovata bene al punto da consegnare alle acque un testo beneaugurante per le loro vite e per il futuro dello stesso lago. "Purtroppo", spiegano dal Comune di Malcesine, "nell'aprire la bottiglia, quest'ultima si è rotta. Ma il biglietto lo custodiamo gelosamente". L'amministrazione comunale ha lanciato un appello per ritrovare Sabrina e Dennis in modo da poter "per regalare loro un'esperienza da ricordare".