Domenica delle Palme, Papa Francesco affaticato non legge l'omelia

"Prego per le vittime di Mosca"

Il Santo Padre è poi intervenuto all'Angelus per commentare il tragico attacco terroristico di Mosca e, con voce affaticata, ha detto: "Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato dell'altra sera. Il Signore le accolga tutte nella sua pace e conforti le loro famiglie. E converta i cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato 'non ucciderai'".