Genitori morosi nella mensa di una scuola a Montevarchi, la sindaca: "A non pagare sono i furbetti"

"Quando mi sono insediata nel mio Comune c'era un buco di 500mila euro perché il PD aveva un regolamento che sospendeva in tronco il pasto in mancanza del pagamento. Chi pagava era considerato "poco furbo". Questo regolamento oggi è stato modificato: il genitore paga in anticipo i pasti e se non paga per un mese, e non si rimette in pari, subentra il pasto sostitutivo che è pane e olio" ha spiegato la prima cittadina. E conclude: "A non pagare sono i furbetti, i meno abbienti pagano subito".