Meina (Novara), operaio muore schiacciato in un cantiere ferroviario

Un operaio di 56 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Meina, in provincia di Novara, in zona Vicolo Pozzo. A quanto pare l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in un cantiere ferroviario. Sul posto è arrivato il personale del 118 per i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.