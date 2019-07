Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo"

A Mediterranea chiariscono di non aver mai "rifiutato cibo e acqua dalla Guardia costiera" e spiegano: "Abbiamo preso le prime scorte e abbiamo chiesto di riempire i serbatoi d'acqua, ma la Guardia costiera ci ha mandato altre 200 bottiglie d'acqua che non avrebbero fatto funzionare i servizi igienici, che erano solo due per 60 persone; le bottiglie sarebbero state un ingombro a bordo, la nave era già instabile. Più volte abbiamo chiesto acqua dolce per far funzionare i servizi igienici. Ci hanno mandato bottigliette inutili allo scopo e che non sapevamo dove stivare".