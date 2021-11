Medico no vax continua a esercitare nonostante la sospensione dall'albo

"Perché fanno i tamponi? Per tenere in piedi 'sto teatro, di Covid non si muore". Sono solo alcune delle teorie complottiste di un medico no vax sospeso dall'albo e smascherato da "Striscia la notizia". Si tratta di una ginecologa che continua a esercitare la propria professione nonostante il provvedimento ricevuto: la dottoressa, infatti, continua a ricevere e visitare le sue pazienti ma senza rilasciare regolare ricevuta per evitare di essere scoperta.

Intercettata da Max Laudadio, la dottoressa ha provato a difendersi: "Non ho mai detto quelle cose - ha esordito - non sto visitando nessuno, accolgo delle persone che mi chiedono informazioni". Tuttavia, incalzata dall'inviato del tg satirico il medico ha ammesso: "Non ho parole, sono consapevole che si tratti di un reato - e ha concluso - forse lei mi ha dato la giusta chiave di lettura per fare la scelta di lasciare l'ordine dei medici".