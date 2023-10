Medico di base, 2 milioni di italiani senza dottore: entro due anni saranno 5 milioni quelli scoperti

Per questo al ministero della Salute si sta lavorando per trovare delle soluzioni, cercando di rendere più appetibile (e quindi: meglio retribuita) la professione del medico di medicina generale. Già dal prossimo anno, con i 2,4 miliardi di euro in manovra per rinnovare il contratto collettivo dei camici bianchi. Agenas (l' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ) calcola che dal 2019 al 2021 il numero totale dei medici di medicina generale si è ridotto di 2.178 unità, passando dai 42.428 professionisti del 2019 a poco più di 40mila.

La soluzione è pagare di più i medici

Come si può risolvere la crisi dei medici di famiglia? Non basta aumentare le borse di specializzazione, che tra l'altro non sono state tutte assegnate nel 2022. Il problema è che la professione non è più allettante per i giovani. «Bisogna pagarli di più», dicono dal ministero della Salute, che ha stanziato 2,4 miliardi per il rinnovo dei contratti. Ma non solo. Il ministro Orazio Schillaci propone anche di trasformare i medici di base in dipendenti del Ssn, con maggiori tutele e meno burocrazia. Una soluzione che però non piace a tutti i sindacati. Intanto, si cerca di potenziare la medicina territoriale con le nuove case di comunità, che dovrebbero alleggerire il carico di lavoro dei medici e degli ospedali. Ma il tempo stringe, e occorre agire in fretta.