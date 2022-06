Medicina, ministro Messa: "Aumentare i numeri d'accesso alla facoltà"

In merito al tetto d'ingresso degli studenti alle facoltà di Medicina "bisogna rivedere questi numeri e permettere ai giovani di scommettere di più sulla voglia di fare il percorso universitario di medicina".

Lo ha detto il ministro dell'Università Cristina Messa, a margine del compleanno dell'ateneo Federico II di Napoli. Per tentare l'accesso "non ci sarà un test in un singolo giorno in cui te la giochi tutta. È un percorso che parte dalla quarta superiore e in tre-quattro test mostra un punteggio che ti fa capire se vuoi fare il medico o se non è il tuo mestiere".