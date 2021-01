Medici di base: impossibile vaccinare, noi in coda per immunizzarci

Ansa

"Finché tutti i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta non saranno vaccinati, è impossibile che questi possano essere coinvolti come vaccinatori anti-Covid perché rappresenterebbe un rischio sia per i medici sia per i cittadini". Lo afferma la Federazione dei medici di medicina generale. "Ad oggi - si rileva - proprio i medici di base sono considerati tra le ultime linee nelle priorità per l'accesso all'immunizzazione".